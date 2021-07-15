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Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ okullarını teslim aldı

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Son dakika... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ okullarını teslim aldı

Son dakika haberine göre Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı.

TMV, 2016'daki darbe girişiminin 5. yılında FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına bir darbe daha vurarak örgütün mali kaynaklarından birini daha kuruttu.

Eyaletin Alemgena bölgesindeki okulu ziyaret eden TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu adımdan ötürü büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Etiyopya'daki tüm okulların TMV'ye mahkeme kararıyla devredilmesini beklediklerini vurgulayan Demirli, gecikmelerin hukuki süreçlerden kaynaklandığını ve aşama aşama tüm okulların alınacağını söyledi.

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Elde edilen başarıda velilerin ve Oromiya eyaleti yöneticilerinin TMV'ye olan desteğinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Demirli, altyapı eksiklerinin tamamlanarak devralınan okulların eylülde eğitime geçeceğini ifade etti.

Son dakika... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopyadaki FETÖ okullarını teslim aldı

Demirli, Harar'da ve yeni teslim alınan Alemgena'daki kampüslerin içinde farklı seviyelerde 8 okulun bulunduğunu belirterek TMV'nin ülkede ayrıca bir kültür merkeziyle Etiyopyalılara hizmet verdiğini kaydetti.

Son dakika... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopyadaki FETÖ okullarını teslim aldı

FETÖ, ETİYOPYA'DA TERÖR VE KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

TMV Etiyopya Temsilcisi Levent Şahin ise okulların federal ve eyalet savcılarının FETÖ hakkında başlattığı soruşturma sonrasında alındığını aktardı.

FETÖ şirketleri hakkında terör ve kara para aklama gibi suçlamalardan soruşturma başlatıldığını ve Alemgena'daki okulların federal mahkeme kararıyla alındığını söyleyen Şahin, bu kararın diğer okullar için de emsal teşkil edeceğini dile getirdi.

Son dakika... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopyadaki FETÖ okullarını teslim aldı

Okulların bağlı olduğu "Stem" adlı şirket hakkında yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildiğini kaydeden Şahin, şirketin tüm banka hesaplarının ve eğitim lisansların dondurulması kararını beklediklerini aktardı.

TMV, Temmuz 2019'da Harar'daki okulları teslim almıştı. Ülkede FETÖ'nün işlettiği 4 okul daha bulunuyor.

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