Son dakika... Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor... 20 şehidimizin naaşları tören alanına götürülüyor

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 06:47

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerlerin naaşları tören alanına götürülmek üzere Adlı Tıp Kurumu'ndan yola çıktı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düşmüş 20 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşları Türkiye'ye geldikten sonra Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişlerdi. İşlemlerin ardından şehit olan askerlerimizin naaşları tören alanına götürülmek için adli tıp kurumundan çıkarıldı.

20 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU

Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Ayrıntılar Geliyor...

