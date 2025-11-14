Son dakika... Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor... 20 şehidimiz için tören yapılıyor

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ, TÖREN ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı. Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.