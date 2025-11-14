Son dakika... Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor... 20 şehidimiz için tören yapılıyor

Son dakika... Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor... 20 şehidimiz için tören yapılıyorGüncelleme Tarihi:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören yapılıyor. Şehitlerimizin naaşları tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ile TSK komutası katılıyor.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.
Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı. Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağı, askerlerin naaşını Tiflis'tten Türkiye'ye getirdi.
Uçak, Ankara Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra şehitlerin naaşları cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.
Şehitlerin naaşını taşıyan cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.