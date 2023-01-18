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Son dakika... Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem... Van'da da hissedildi

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#Deprem#AFAD#VAN
Son dakika... Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem... Vanda da hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 13:25

AFAD verilerine göre saat 13.08'de Türkiye-İran sınır bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13:42'de 4.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

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AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü İran’ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 13.08'de oldu. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44.85 kilometre olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika... Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem... Vanda da hissedildi

Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca, 'Geçmiş olsun. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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#Deprem#AFAD#VAN

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