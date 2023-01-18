Son dakika... Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem... Van'da da hissedildi

Haberin Devamı

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü İran’ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 13.08'de oldu. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44.85 kilometre olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca, 'Geçmiş olsun. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.