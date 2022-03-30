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Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Samsun'daki 16 milyar TL'lik vurgunu yakalayan polislere ödül

#Gezek Kardeşler#Banka#Vurgun
Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuştu Samsundaki 16 milyar TLlik vurgunu yakalayan polislere ödül

Samsun'da özel bir bankadan hesaplarına 16 milyar TL aktararak dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgunu yapan Gezek kardeşleri yakalayan polislere başarı belgesi verildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gezek kardeşlerin polisler tarafından nasıl yakalandığını anlattı.

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Samsun’da tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 16 milyar TL’yi hesabına aktaran Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşleri yakalayan Komiser Yakup Dülger, Komiser Yardımcısı Merter Ertaş, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu 'ayın polisi' seçilerek Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Ödül takdimi sonrası Vali Dağlı, kardeşlerin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuştu Samsundaki 16 milyar TLlik vurgunu yakalayan polislere ödül

7 POLİSE ÖDÜL

Samsun Valisi Dağlı, “7 polis memuru ve amirimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Polis teşkilatımızı gerçekten güzel çalışıyor. Başta bunu belirtmek isterim. Bunun geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Çok büyük bir rakam. Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor" dedi.

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 "ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR OLAY"

Konunun adliyeye intikal ettirildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Bu manada arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Polis memurlarımız zaten rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık, 'Yanlış mı söyleniyor acaba' diye, ama rakam doğru ve muazzam bir rakam. Bu tamamen rutin kontrol. Polisimiz gerçekten çok duyarlı. Bu manada gözü açık. Onların bu ferasetiyle bu iş hallolmuş oldu” diye konuştu.
Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

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