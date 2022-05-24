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Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza

#Ezgi Mola#Musa Orhan#Ceza
Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten ceza

Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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Oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında ‘hakaret’ içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola’ya ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, “Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileredir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum, herkes gibi tepkimi dile getirdim” dedi.

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Son dakika... Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten ceza

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola’ya ‘hakaret’ suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açılmıştı.

 

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#Ezgi Mola#Musa Orhan#Ceza

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