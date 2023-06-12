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Son dakika! Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısının yeri ve zamanı belli oldu

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#Finlandiya#İsveç#NATO
Son dakika Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının dördüncü toplantısının yeri ve zamanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 21:46

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı 14 Haziran Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacaktır."

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#Finlandiya#İsveç#NATO

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