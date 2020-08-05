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Haber Giriş: 05.08.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye, Beyrut için harekete geçti! MSB paylaştı

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Son dakika... Türkiye, Beyrut için harekete geçti! MSB paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK’ya ait A400M tipi uçağın Lübnan’a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak” ifadeleri yer aldı.

Son dakika... Türkiye, Beyrut için harekete geçti MSB paylaştı

Son dakika... Türkiye, Beyrut için harekete geçti MSB paylaştı

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