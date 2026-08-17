×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Türker Ertürk#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Soruşturma
Son dakika... Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:38

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınKuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak Meteoroloji saat verdi: Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyorKuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! Meteoroloji saat verdi: Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türker Ertürk#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!