Son dakika... Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:38
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün sanal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.