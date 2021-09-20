Son dakika... Türk Yıldızları Boğaz'ı selamladı

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Cengiz ÇOBAN-Yılmaz OKUR-Hasan YILDIRIM-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

GÖKBEY VE AKSUNGUR İLK KEZ TEKNOFEST'E ÖZEL UÇUŞ GÖSTERİSİ YAPACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY uçuş gösterisi gerçekleştirecek.