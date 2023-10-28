×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Türk Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Türk Kızılay#Gazze#İletişim
Son dakika... Türk Kızılay: Gazzede görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 01:32

Son dakika haberine göre; Türk Kızılay, "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Türk Kızılay, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır.

 

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABDden İran ve İsraile yeni yaptırımlar...Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'den İran ve İsrail'e yeni yaptırımlar...Haberi görüntüle


’GAZZE’DE SABİT HAT, MOBİL TELEFON VE İNTERNET İLETİŞİMİNİN TAMAMEN KESİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

İletişim Bakanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’in Gazze’ye uyguladığı iletişim kesintileri hakkında "İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze’de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır. İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken, eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yapmakta, iletişim ve haberleşme kanallarını kesmektedir" dedi.

’İSRAİL’İN KARARTMA UYGULAMASI, AÇIKÇA SAVAŞ SUÇU İŞLEME NİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR’

Altun konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İsrail’in Gazze’yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail’in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir. Batı’nın bu saldırı karşısında tepkisizliği, onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze’deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur. İsrail’in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanlar, durdukları yeri sorgulamalıdırlar. Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar. Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen ’büyük güçler’ ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Kızılay#Gazze#İletişim

BAKMADAN GEÇME!