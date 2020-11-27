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DHA - AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türk gemisinde skandal arama! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

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Son dakika... Türk gemisinde skandal arama! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye'nin arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde arandığı bildirildi.
Açıklamada Başsavcılığın konuyla ilgili resen soruşturma başlattığı belirtildi.

OLAY

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı "ROSELİNE-A" gemisi,Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından, Doğu Akdeniz'de, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmıştı.

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor.

Hamburg Fırkateyni'nin personeli, Türkiye'den böyle bir izin almadan gemiye helikopterden iniş yapmış, yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri açarak aramıştı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek ve boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrılmıştı.

Türk gemisine hukuk dışı arama
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