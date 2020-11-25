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AA - İHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türk gemisinde skandal arama! Adalet Bakanı Gül'den tepki: Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız

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Son dakika... Türk gemisinde skandal arama! Adalet Bakanı Gül'den tepki: Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız" dedi. 

Adalet Bakanı Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte bazı satırbaşları:
Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir.
2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü.

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