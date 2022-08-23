Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Türk F-16'larına Yunan tacizi

Güncelleme Tarihi:

#F-16#Yunanistan#UÇAK
Son dakika: Türk F-16larına Yunan tacizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 18:08

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre; Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Haberin Devamı

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan’a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi. Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO’nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan’ın, Türkiye’yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

Gözden Kaçmasın

Kırım Ukraynaya iade edilmeli Erdoğan: Kırımın ilhakını tanımıyoruz, bu adım hukuk dışıdır'Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli' Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, bu adım hukuk dışıdırHaberi Görüntüle

Yunanistan’ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı. Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebati: Dar gelirliler için iki yeni destek geliyorBakan Nebati: Dar gelirliler için iki yeni destek geliyorHaberi Görüntüle

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı’nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan’ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#F-16#Yunanistan#UÇAK

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit