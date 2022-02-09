Son dakika... Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı... Yıldırım: Tarihi bir zirve oldu

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Binali Yıldırım, şunları söyledi:

İstanbul Zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği de artmıştır. İlham Aliyev'e 'ali nişan' taltif edildi. Sebep de 44 günlük Karabağ savaşı ve göstermiş olduğu üstünlüktür.

Bütün zorlukların üstesinden gelmenin yolu Türk dünyasının birlikte güçlü duruşundan geçiyor. Toplantıda siyasi konulardan kültürel konulara kadar konular ele alındı. Önümüzdeki toplantıyı Temmuz ayı içerisinde Kırgızistan’da yapma kararı aldık.

KAZAKİSTAN’DA SON DURUM

Ocak ayı başında Kazakistan’da istenmeyen olaylar yaşandı. Ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetlere şahit olduk. Olayların kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

İstikrar bir ülke için çok önemli. 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyoruz ve büyük bir başarı sağladık.

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Kazakistan’daki olayları takibe alarak destek ifadelerimizi bildirdik. Ne Kazakistan ne de başka bir ülkenin böyle bir olayla karşılaşmaması en büyük temennimizdir.