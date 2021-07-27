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Son dakika: Tunus'ta Başbakan'ın görevden alınmasına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki
Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ı görevden almasına tepki gösterdi.
TBMM Başkanı yaptığı açıklamada:
"(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok. Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir."