HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem | Prof. Dr. Naci Görür'den kritik değerlendirme: Yeri tehlikeli

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#DEPREM#AFAD Açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 15:43

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, depremin yerinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.34’te merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "09.12.2025 tarihinde saat 15.34 sıralarında merkez üssü Pülümür ilçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimiz 7/24 halkımızın hizmetindedir" denildi.

Son dakika... Tuncelide 4.2 büyüklüğünde deprem | Prof. Dr. Naci Görürden kritik değerlendirme: Yeri tehlikeli

"DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Neci Görür, Tunceli'deki 4.2'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun 

