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Son dakika: Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Tunceli'de 4.1 büyüklğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Pülümür (Tunceli)
Tarih-Saat : 17.02.2021, 13:02:30 TSİ
Enlem : 39.4278 N
Boylam : 40.2661 E
Derinlik : 9.74 km
Detay : https://t.co/YhEOASY8cc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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