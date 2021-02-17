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Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Tunceli'de 4.1 büyüklğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.


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