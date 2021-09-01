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Haber Giriş: 01.09.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarında son durum

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Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, 'Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Tunceli / Munzur Milli Parkı yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile Bingöl Yayladere – Sarıtosun yangınlarına ise 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi.

Tuncelide kontrol altına alınan yangın yeniden başladı
Tunceli'de kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

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