Son dakika: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarında son durum

Orman Genel Müdürlüğü, 'Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Tunceli / Munzur Milli Parkı yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile Bingöl Yayladere – Sarıtosun yangınlarına ise 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor.



📍 Tunceli / Munzur Milli Parkı

➡️2 helikopter

➡️5 Arazöz

➡️4 ilk müdahale aracı

➡️5 iş makinesi



📍 Bingöl / Yayladere – Sarıtosun

➡️2 helikopter

➡️5 Arazöz

➡️4 ilk müdahale aracı

➡️2 iş makinesi pic.twitter.com/IOEbD8cWOH — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 1, 2021

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