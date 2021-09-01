Son dakika: Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarında son durum
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl'deki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü, 'Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor.' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Tunceli / Munzur Milli Parkı yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile Bingöl Yayladere – Sarıtosun yangınlarına ise 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi.
Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 1, 2021
📍 Tunceli / Munzur Milli Parkı
➡️2 helikopter
➡️5 Arazöz
➡️4 ilk müdahale aracı
➡️5 iş makinesi
📍 Bingöl / Yayladere – Sarıtosun
➡️2 helikopter
➡️5 Arazöz
➡️4 ilk müdahale aracı
➡️2 iş makinesi pic.twitter.com/IOEbD8cWOH