Son dakika: Tunç Soyer gözaltına alındı! İşte gözaltına alınan isimlerin listesi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol'un da bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.

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SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraki İzbeton A.Ş. hakkında 2024 yılında başlatılan soruşturmada önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma, İzbeton yönetimi hakkında genel soruşturma hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri ile kooperatif mağdurlarının suç duyuruları dikkate alındı. Şüphelilerin, “nitelikli dolandırıcılık”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını işledikleri öne sürülüyor.

Eylemlere ilişkin bilirkişi heyetinden rapor da alındı. Raporda, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında belediye adına alınan arsa ve binaların, aynı adreste kurulu ve yöneticileri aynı kişilerden oluşan kooperatiflere kat karşılığı devredildiği belirtildi. Bu yöntemle yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddia ediliyor.

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Ayrıca İzbeton A.Ş. adına kayda geçen bazı iş ve hizmetlerin gerçekte yapılmadığı ve alınmadığı tespit edildi. Bu durumun kamu zararına yol açtığına dikkat çekildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları şöyle:



1. Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

2. Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

3. Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

4. Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)

5. Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

6. Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

7. Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

8. Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

9. Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

10. Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

11. Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

12. Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

13. Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı )

14. Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu )

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