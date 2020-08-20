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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 18:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye merakla bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu

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Son dakika... Türkiye merakla bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'de gözler bu açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'
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