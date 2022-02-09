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Son dakika... Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak

#Polis#Şark Görevi#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, polislerin şark görev süreleri düşürülecek, yeni mezunlar önce batıya atanacak. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son aşamaya getirdiği yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşıldı.

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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler üzerine görev sürelerini yeniden ele aldı. Uzun süredir süren çalışmalar sonunda, yönetmelik değişikliğinde sona gelindi.

İLERLEYEN GÜNLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yönetmelik değişikliğinin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Değişiklikle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinin görev süreleri düşürülecek.

Yeni yönetmelikle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde görev yapan 62 bin 630 personel, yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan polisler ise bu süre artışından etkilenmeyeceği öğrenildi.

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7 BİN 500 POLİS MEMURU ŞARK GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK

Yönetmelik değişikliğine göre ikinci şart görevini yapmakta olan personellerin yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak. Bu uygulamaya emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerin dahil edilmeyeceği öğrenildi.

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Yeni düzenlemeyle polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek. Buna göre evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek.

YENİ MEZUN POLİSLER ÖNCELİKLİ OLARAK BATI İLLERİNE ATANACAK

Yönetmelik değişikliğinde yeni mezun polislerin öncelikli olarak batı illerine atanması detayı da yer alıyor. Mesleğe ilk önce batı illerinde başlayanlar görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak.

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#Polis#Şark Görevi#İçişleri Bakanlığı

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