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Son dakika... Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan Özer yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#ÖBA#Öğretmen Bilişim Ağı
Son dakika... Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan Özer yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını açıkladı. Bakan Özer platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yeni dönemde başlatılan kapsamlı destek sunma çalışmaları sonucunda eğitimlere katılımcı sayısı yüzde 34 arttı. 2020 yılında yüz yüze ve uzaktan eğitimlere katılan öğretmen sayısı 1 milyon 187 bin 852 iken 2021 yılında bu sayı 2 milyon 773 bin 317’ye yükseldi. Düzenlenen eğitim kapasitesindeki artış, öğretmen başına düşen eğitim saatine de yansıdı. 2017 yılında bir öğretmen yılda ortalama 35 saat eğitim alırken bu sayı 2018 yılında 39'a, 2019 yılında 51'e ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde ise 41,6'ya düşmüştü. 2021 yılında bir öğretmen ortalama 93,4 saat eğitime katıldı. Böylelikle bu alanda son 5 yılın en yüksek oranına ulaşılmış oldu.

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'MUTLULUK DUYUYORUM'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, bu dönemde odaklandıkları konulardan en önemlisinin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğunu belirtti. Bu kapsamda çok boyutlu adımlar attıklarını belirten Özer, "Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken bu rakam, 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

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'ÖBA İLK KEZ YARI YIL KULLANILACAK'

Bakan Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti. Özer, yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini belirterek, "Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz" dedi.

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