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Son dakika: Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte öne çıkan gündem başlıkları...

#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Fahiş Fiyatlar
Son dakika: Tüm gözler Kabine Toplantısında İşte öne çıkan gündem başlıkları...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Artan koronavirüs vakaları, yüz yüze eğitimin vaka artışlarına etkisi ve eğitimde alınabilecek önlemler masada olacak. Toplantıda gündeme gelecek diğer başlıklar da ekonomi ve fahiş fiyat denetimleri olacak. İşte milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'na ilişkin son bilgiler...

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Koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve yüz yüze eğitimin vaka artışına olan etkisi kritik Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek.

Koronavirüs salgınında gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye yapacağı sunumda olacak. Hastane doluluk oranları ve aşılamada gelinen son durum hakkında kabineye bilgi verecek. Yüz yüze eğitimin vaka artışlarına etkisi, okullarda alınacak ek önlemler de masada olacak. Toplantıda ayrıca kısa süre içinde acil kullanım onayı alması beklenen yerli aşı Turkovac çalışmaları da değerlendirilecek.

Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

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FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE DE GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde ekonomideki gelişmeler de var. Fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımları yapılacak yasal düzenlemeler. Tarladan vatandaşa giden süreçlerin düzenlenmesi de gündem başlıklarından gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadeleye ilişkin atılabilecek adımlar da kabine üyelerince değerlendirilecek.

Kabinede Yunanistan ile devam eden istişafi görüşmeler, hem İran hem de ırak ile geçtiğimiz hafta yapılan istişari görüşmeler de ele alınacak. Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesi sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler de masada olacak.

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#Kabine Toplantısı#Koronavirüs#Fahiş Fiyatlar