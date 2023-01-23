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Son dakika... Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde yeni borç yapılandırma paketi var

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Borç Yapılandırması
Son dakika... Tüm gözler Kabine Toplantısında: Gündemde yeni borç yapılandırma paketi var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 06:57

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak. İsveç'teki skandal eylemler de Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi olacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de Kabine Toplantısı'nın gündeminde.

 

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAİSİ

Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek. Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

 

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL EYLEMLER

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler var.

Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.
İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Borç Yapılandırması

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