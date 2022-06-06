Son dakika... Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: 3600 ek göstergede büyük gün!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini açıkladı.

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"BU MESELEYİ ÇÖZDÜĞÜMÜZÜN MÜJDESİNİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Erdoğan, "Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" sözlerini kullandı.

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EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.