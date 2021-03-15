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AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tüm gözler bu toplantıda! Kritik Kabine Toplantısı başladı

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Son dakika... Tüm gözler bu toplantıda! Kritik Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadelede alınacak önlemler... Toplantıda illerdeki vaka sayılarındaki artış masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

SALGIN TEDBİRLERİ ARTTIRILACAK MI?

Toplantıda kademeli normalleşmede geçen 2 haftalık süreç değerlendirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yani yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride olan orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.

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Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi de haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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