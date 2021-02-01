Son dakika... Tüm gözler bu toplantıda! Ankara'da kritik Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı.

Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu kapsamda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

GIDA FİYATINDA FAHİŞ ARTIŞ GÜNDEMDE

Beştepe’deki toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar olacak. Alınacak yeni önlemler ve sektörel bazlı verilecek destekler de kabinede görüşülecek.