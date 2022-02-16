Son dakika... Tüm gözler Ankara'da! Kritik Kabine Toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifeleri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını belirterek, "İnşallah Kabine Toplantısı'nda etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" demişti.

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UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim... Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.