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Son dakika: Tüm denizciler uyarıldı! Bakan Akar soruları yanıtladı: Mayınlar anında imha ediliyor

#İstanbul Boğazı#Milli Savunma Bakanlığı#Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi. Mayınların nereden geldiğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Akar tüm denizcilerin uyarıldığını belirtti.

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Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Boğazı’nda tespit edildikten sonra imha edilen mayınlar hatırlatılarak alınan tedbirlerin sorulması üzerine Akar, mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğuna dikkati çekti.

HEPSİ TEYAKKUZ HALİNDE

Mayınla mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor” diye konuştu.

Kopan mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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TÜM DENİZCİLER UYARILDI

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü."

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RUSLARLA KOORDİNASYON

Bakan Akar, “Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir işbirliği var mı” sorusu üzerine "Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" diye konuştu.

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#İstanbul Boğazı#Milli Savunma Bakanlığı#Ankara

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