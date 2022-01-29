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Son dakika: TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı

#TÜİK#Başkan#Erhan Çetinkaya
Son dakika: TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na görev değişimiyle Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır."

Öte yandan TÜİK'te açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine de Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

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#TÜİK#Başkan#Erhan Çetinkaya

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