Son dakika... TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda "kimyasal silah kullanıldığı" yönünde açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı ve hekim Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, bugün PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı.