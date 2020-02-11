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Haber Giriş: 11.02.2020 - 19:22,Son Güncelleme:/

Son dakika... TSK'dan Rejime sert cevap: Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika... TSK'dan Rejime sert cevap: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

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