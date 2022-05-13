Son dakika... TSK'dan cezalandırma atışları... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir.
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.
Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz.
1⃣ Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2022
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.#MSB pic.twitter.com/U8bQzEixpA