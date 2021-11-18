Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!