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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#TSK#MİT

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!

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#Terörle Mücadele#TSK#MİT

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