Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon... 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

TSK ve MİT’in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek! pic.twitter.com/z69WxcJ3GQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara