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Haber Giriş: 21.08.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!

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