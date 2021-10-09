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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#MİT#TSK
Son dakika: TSK ve MİTten ortak operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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#Terörle Mücadele#MİT#TSK