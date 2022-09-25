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TSK ve MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#TSK#MİT
TSK ve MİTten Garada operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 13:52

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara'da 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#TSK#MİT

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