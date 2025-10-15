×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Trump'tan Hamas'a tehdit: Gazze'de operasyon yeniden başlar

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Hamas#Gazze
Son dakika... Trumptan Hamasa tehdit: Gazzede operasyon yeniden başlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 21:54

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın CNN Amerika ile yaptığı telefon konuşmasının detaylarını paylaştı. Trump, Hamas'ın üzerine düşeni yapmaması durumda operasyonun yeniden başlayacağını belirtti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump CNN International'a "Hamas anlaşmaya yönelik kendi tarafına düşenleri yerine getirmezse, İsrail ordusu tek sözümle tekrar Gazze'ye döner" dedi.

HAMAS, İSRAİLLİ 2 ESİRİN CENAZESİNİN BU AKŞAM TESLİM EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında yerel saatle 22.00'da İsrailli 2 esirin cenazesinin teslim edileceğini duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı kısa açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2 İsrailli esirin cenazesinin daha yerel saatle 22.00'de teslim edilmesine ilişkin karar alındığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasında, cenazelerin teslim mekanizması ve yeri hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da gün içerisinde yer alan haberde ise "İsrail'in bu gece Gazze'den 5 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığı" aktarılmıştı.

Haberin Devamı

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRUMP#Hamas#Gazze

BAKMADAN GEÇME!