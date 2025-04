Son dakika... Trump duyurdu: ABD, ithal ürünlere yüzde 10’luk gümrük vergisi uygulayacak

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Bizim Amerikan rüyamızın üzerinde yıllardır tepindiler. Yıllardır böyle kötü bir durumdayız. 10 yıl, 20 yıldır sürüyor. Ve 50 yıldan uzun süredir ülkemiz çok iyi bir durumda değil ancak bu kötü gidişatı durduracağız. Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Ve bundan sonra ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız. Bu da bize ne uyguluyorlarsa onlara aynısını uygulayacağımız anlamına geliyor. Bu bence Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri. Ekonomik bağımsızlığımızın duyurusu bugün aslında bizim için. Ve diğer ülkeler güçlenirken, refaha kavuşurken bizim fakirleştiğimiz bu süreci durduracağız. Artık bizim zenginleşme, bizim trilyonlar kazanma zamanımız geldi. Artık vergiler sayesinde çok fazla para kazanacağız ve bugünkü aksiyonlarımız sayesinde Amerika'yı yeniden güçlü kılacağız ve şimdiye kadarki gücünün çok üstüne taşıyacağız. İstihdam ve üretim sektörü ülkemizde tekrar gelişecek ve yok için sanayi atılımımızı çok büyüteceğiz ve işin sonunda da üretim kapasitemiz çok artacak, rekabetçiliğimiz çok artacak ve bu Amerika için altın çağ olacak. Çok güçlü bir geri dönüş sergileyeceğiz.

Çok iyi bir iş çıkarttık. Ve Senato'da çok büyük bir çoğunluk elde ettik. Senatörlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz gelişmeye devam edecek ve vergi, günlük vergilerimiz şimdiye kadar çok kötü durumdaydı. Yalnızca maddi olarak değil, anlaşmalar olarak çok kötü bir durumdaydı. Ve şu anda maddi olarak yeni anlaşmalar yapıyoruz. Manipüle ettiler bütün anlaşmalarımızı. Ve korkunç vergiler uyguladılar bize. Teknik standartlar olsun, kurallar olsun her zaman kendi lehlerine büktüler bunları.

Anlaşmaları ihlal ederek bizden daha fazla para almaya çalıştılar. Ve şu anda karşınızda size gösteriyorum, ödemeniz gereken miktar çok artmayacak. Çok fazla iş yaptık. Ve bu aslında buna değecek. Çünkü bu önemli bir konu. Bu beni çok sinir eden, sinirlendiren bir konuydu önceden. Ve Amerika'dan şimdiye kadar bu konu hakkında herhangi bir tepki gelmemişti. Ancak bugünler sona erdi. Üzerimizde oynanan bu oyunlar, bize yapılan bu saldırılar artık son bulacak. Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından gelen motosikletlere yalnızca yüzde 2.4 gümrük vergisi uyguluyordu. Ancak bizim sattıklarımızda Tayland bize yüzde 73 uyguluyordu, Vietnam yüzde 75 uyguluyordu. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından gelen motosikletlere yüzde 2.5 gümrük belgesi uyguluyordu. Aynısı otomobiller içinde geçerli. Ancak Avrupa Birliği bize yüzde 10'dan yüksek bir gümrük vergisi ve yüzde 20'lik KDV uyguluyor.

"YURTDIŞINDAN GELEN TÜM OTOMOTİVLERE YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIZ"

Hindistan yüzde 70'e yakın bir vergi uyguluyor. Aynı zamanda Güney Kore ve Japonya da çok kötü bir anlaşma içinde şu anda bizimle. Burada yüzde 81, Güney Kore'de yapılan arabaların yüzde 81'i Güney Kore'de ve Japonya'da satılanların da yüzde 91'i Japonya'da üretiliyor. Toyota çok fazla araba satıyor Amerika'da ancak Ford bizde çok yüksek bir satışa erişemiyor. Dostumuz ve düşmanımız herkes bize karşı kötü bir anlaşma içinde şu anda ve böyle korkunç dengesizlikleri gördükten sonra da sanayide yapmamız gereken değişimleri çok açık bir şekilde görebiliyoruz ve geçmiş başkanlarımızın da buna göz yummuş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu gerçekten inanılmaz bir hale almış durumda. Yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız yurt dışından gelen bütün otomotiv ürünlerine.

"HİÇ ADİL OLMAYAN BİR ANLAŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Yalnızca otomotiv sektöründe değil. Ancak en çok orada göreceğiz farkı. Harekete geçen bütün firmalar bunları duyuruyor şu anda. Ve daha önce böyle büyük bir hareketlik hiç görülmedi. Aynı zamanda çiftçilerimiz için de harekete geçtik. Dünyanın dört bir yanındaki anlaşmalarla çiftçilerimizi kurtaracağız. Kanada bize yüzde 250 ile yüzde 300 arasında bir gümrük vergisi uyguluyor. Ve ilk süt ithalatını çok düşük bir vergiden yapıyorlar. Ancak ondan hemen sonrasında yüzde 175'e çıkıyor. Kanada'nın vergisini düşündüğümüz zaman ilk başta yüzde 2 olarak gözüküyor. Ancak bizim ticaretimiz ilerledikçe bu vergi büyüyor. Ve şu anda hiç adil olmayan bir anlaşma içerisindeyiz. Kanada gibi ülkeler, bizim bir sürü iştirakimiz var başka ülkelerle birlikte. Meksika 300 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Kanada ile de 200 milyar dolara yakın bir ticaretimiz var. Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman da karşımıza çıkan bir cevap var. Kendiniz için çalışmanız gerek. Bu açıkların kapatılması gerek. Bu ticari açıkların. Ve üzerimizdeki bu borcun bir noktadan sonra tükenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar. Avustralya'da harika insanlar ancak Amerika'dan et gelmesine engel oluyorlar. Oysa ki biz onlardan tonlarca et alıyoruz her sene. Onlar bizden et almak istemiyor çünkü kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Onları suçlayamam ama biz de aynı şeyi yapacağız. Bugün gece yarısında aynı uygulamayı biz de uygulamaya başlayacağız.

"YÜZDE 59'A YAKIN BİR DÜŞÜŞ VAR YUMURTA FİYATLARINDA"

Çin, Amerika'nın pirinç çiftçilerini yüzde 65 gümrük vergisine tabi tutuyor. Güney Kore yüzde 50, aslında yüzde 50'den daha fazla tutuyor. yüzde 130'a yakın bir vergi var burada. Japonya, bizim dostumuz yüzde 70'e yakın bir vergi uyguluyor. Tabi ki onlar pirinç almak istemiyor. Kim onlara suç atabilir ki? Tarım Bakanımızla da bunu konuştuk tabi ki. O da çok iyi bir iş çıkarttı. Yumurta fiyatlarını düşürdü. Biz devraldığımız zaman, kabinem kurulduğu zaman yumurta fiyatları yükseliyordu. Ancak şu anda düşüşe geçtiler bizim sayemizde. Yüzde 59'a yakın bir düşüş var yumurta fiyatlarında. Biz yüzde 2.8 vergi uyguluyoruz bir sürü ülkeye. Ve bu ülkeler, bizim yüzde 2.8 uyguladığımız ülkeler bize yüzde 200'e yakın vergi uyguluyor. Burada bir sürü ülke birbirini fakirleştirmeye çalışıyor. Ve ben bu politikaları ortadan kaldırmaya çalışıyorum.

İlk defa bunu yapıyoruz ve çok güçlü bir ülke olarak bunu yapıyoruz. Amerikan halkı çok büyük bir bedel ödüyor bu anlaşmalardan dolayı. 1718'den bu yana bu anlaşmalar çok kötü bir şekilde bize bedel ödetiyor. Ve 1818, 1880'lerden beri elimizdeki parayla ne yapacağımızı düşünüyorduk. O kadar fazla para topladık ki ne yapacağımızı bilemedik. Gerçekten çok güzel bir dert aslında bu. Yaşadığımız sıkıntılar çok uzun sürmeyecek. Artık refaha tekrar ulaşacağız. Çok güçlü bir ülke olduğumuzu hatırlatacağız. Ve bizim elimizden refahımızı alan ülkelerle yeniden hesaplaşacağız. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerden daha büyük bir zenginliğe ulaşma arayışındayız. Tek taraflı yaptıkları anlaşmalara uymadığım için benimle ekonomik savaşa girmeye çalışıyorlar. Kanada da buna dahil. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilgileniyoruz. Onların ödemesi gereken şeyleri biz ödüyoruz. Herkese destek olmaya çalışıyoruz. Ancak birazcık geri çekilmeye çalıştığınız zaman bizimle ilgilenmiyorsunuz diyorlar. Üzgünüm ancak bizim kendimizi önceliklendirmemiz gerek.