Gündem Haberleri

Son dakika... Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesine katılacak

Güncelleme Tarihi:

#ERDOĞAN#TRUMP#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 20:35

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesine katılacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

