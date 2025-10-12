Son dakika... Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesine katılacak

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.