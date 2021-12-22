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Son dakika... Trabzon'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı! 2 km'lik kuyruk oldu

#Trabzon#Kar Yağışı#Hava Durumu
Son dakika... Trabzonda kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı 2 kmlik kuyruk oldu

Trabzon’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ekipler yolu açmak için çalışma yaparken yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde de otomobil ve kamyonları kara saplanınca bölgede mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı. Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

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Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun 10. kilometresinde aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kalırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

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ERZİNCAN'DA KARA SAPLANAN OTOMOBİL VE KAMYONDAKİLER 2,5 SAATTE KURTARILDI

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde otomobil ve kamyonları kara saplanınca bölgede mahsur kalanlar, AFAD ve jandarma ekiplerinin 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Çayırlı ilçesi Mecidiyeköy mevkisinde seyir halindeki otomobil ile kamyon, yolda kayarak kara saplandı. Uzun uğraşlara rağmen araçlarını kardan çıkaramayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Son dakika... Trabzonda kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı 2 kmlik kuyruk oldu

İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2,5 saat süren çalışma sonucu araçları saplandığı kardan çıkarıp lastiklerine zincir takarak mahsur kalanların bölgeden çıkabilmesini sağladı.

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Son dakika... Trabzonda kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı 2 kmlik kuyruk oldu

SAMSUN'DA SÜRÜCÜLERE 'DİKKATLİ OL' UYARISI

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Samsun'a kar yağdı. Samsun- Sinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu.

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.

Son dakika... Trabzonda kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı 2 kmlik kuyruk oldu

BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

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#Trabzon#Kar Yağışı#Hava Durumu

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