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Halil İbrahim YEL - DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tokat'ta 1 aylık çocuk parkını yaktılar!

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Son dakika... Tokat'ta 1 aylık çocuk parkını yaktılar!
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Tokat'ta çocuk parkında bulunan oyuncaklar ve spor aletleri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Erenler Mahallesi’nde, kısa süre önce yapılan çocuk parkında saat 10.30 sıralarında çıktı. Çocuk parkındaki aletler ve oyuncakların alev aldığını gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Plastik aletler ve oyuncaklar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aletler ve oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... Tokatta 1 aylık çocuk parkını yaktılar

Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Son dakika... Tokatta 1 aylık çocuk parkını yaktılar

BAŞKAN EROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkında çıkarılan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son dakika... Tokatta 1 aylık çocuk parkını yaktılar

Parkta yangın çıkaran kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Eroğlu, ''Erenler Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapımını tamamlayarak çocuklarımızın, halkımızın hizmetine sunduğumuz çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde vakit geçirebilmeleri için parkımızı yeni oyun gruplarıyla kauçuk zeminiyle ve diğer şehir mobilyalarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Burada yanan sadece büyük bir emek ve milli servet değil, çocuklarımızın hayalleri de yok oldu. Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır. Çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yaraları yeniden saracak, parkımızı tekrar inşa edecek ve çocuklarımıza sunacağız" dedi.

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