Son dakika... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Togg açılışında konuştu: Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya satacağız

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün bizim için çok önemli bir gün. Gururluyuz, Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde sizleri misafir etme fırsatı bulduk. Türkiye’nin yüzyıllık hayali için akıl ve alın teri dökmeyi Allah bizlere nasip etti. Çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için gurur dolu bir gündür. Bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak ulaşan bir milletiz. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek ürettiğimizi tüm dünyaya satarak vatanımızı milletimizi cumhuriyetimizi büyütmeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İşte bugün Türkiye’nin yüz yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren Togg’ları üretmeye başlıyoruz. 2017’de TOBB genel kurulunda Cumhurbaşkanımız bize çağrı yapmış, bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. O gün Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm milletimize söz verdik. Devlet yanımızda olsun, biz bunu başarırız demiştik. Yola çıktık, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding’le Babayiğitlerimizle zorlu yolculuğa başladık.

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"DEVLETİMLE GURUR DUYUYORUM"

Pandemi ile uğraşılan dönemde yatırımları hız kesmeden sürdürdük. Milletimize verilen sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ortaklarımla gurur duyuyorum. 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle gurur duyuyorum, devletimle gurur duyuyorum. En önemlisi ilk gördüğü günden itibaren araçlarımızı çok seven halkımızla gurur duyuyorum. 1960’larda çok önemli bir fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış, Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık. 100 yılda bir gelen teknoloji fırsatını Türkiye olarak kaçırmıyoruz. Küresel rakiplerimizle baş başa yarışa giriyoruz. Hala bize inanmayanlar var bunu da biliyoruz, yılmıyoruz.

"ÖNCE AVRUPA'YA SONRA DÜNYAYA SATACAĞIZ"

Banttan inecek ilk araçla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayıyla birlikte araçlarımızı kullanacağız. Şimdi de dün üretemezsin diyenler bugün de dünyaya satamazsın diyorlar. Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda bir söz daha veriyoruz. Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Togg’u satacağız. Bu hedefi de siz verdiniz bize, ihracat olmazsa olmaz dediniz. 2024 sonu itibarıyla ihracatımızı Avrupa ülkelerinden başlayarak duyacaksınız.

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"MARKASI, PATENTİ, TASARIMI BİZİM OLACAK"

Niye Togg diyoruz. Çünkü sadece bu araç Türkiye’de üretilmeyecek. Markası bizim, patenti, tasarımı bizim olacak. Biz lisans almayacağız, montaj yapmayacağız. Otomotiv tedarik sanayimizi yeni nesil ekonomi sisteminin global oyuncuları haline getireceğiz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER AŞAMADA BİZLERİ DESTEKLEDİ"

Kritik teknolojiler ithal eden değil ihraç eden ülke haline geleceğiz. Biz kararlarımızı alırken Paris, Detroit, Torino’dan izin almıyoruz, kararlarımızı Gemlik’ten alıyoruz. Ezberleri bozmak kolay değil, ezber bozmak için buradayız. İşte bu yüzden Türkiye’nin otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden fazlasıdır. Togg, dijital ekonomiye geçiştir. Cumhurbaşkanımız her aşamada bizleri destekledi. Ne zaman kapısını çalsak bizlere yardımcı oldu. Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bakanlıklarımıza teşekkür etmek istiyorum.