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Son dakika... THY'nin İstanbul-Antalya uçuşunda panik anları

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#THY#İstanbul-Antalya Uçuşu#Son Dakika
Son dakika... THYnin İstanbul-Antalya uçuşunda panik anları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 20:42

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağının piste normal iniş yapması sonrası iniş takımlarında duman görüldü. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaşanan olaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır.

Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır.

İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır.

İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#THY#İstanbul-Antalya Uçuşu#Son Dakika

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