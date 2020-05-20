Son dakika: THY duyurdu! İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başlayacağı tarih...

THY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ‘her şey iyi giderse’ diyerek iç ve dış hat seferlerinin uçuşlara açılmasını planladıkları tarihi Cüneyt Özdemir’in Youtube’tan yaptığı canlı yayında açıkladı.



İşte İlker Aycı’nın canlı yayında yaptığı o açıklama:



Bunu bana bir hafta evvel sorsaydınız ben size muhtemelen 28 Mayıs gibi her şey iyi giderse başlayacağız. Haziran’ın hemen başında da dış hat uçuşlarımızı başlatacağız derdim. Ama ne oldu gidişat incelendi ve bakıldı iç hatlardaki yeni tarih 4 Haziran’a kaydı, dış hatlardaki yeni tarih de 10 Haziran’a kaydı. Dolayısıyla şimdi biz de tarifemizi güncelleyerek yeni tarihe adapte olmaya çalışıyoruz ama ben bilet alan tüm yolcularımıza şunu söylemek isterim hiç merak etmesinler aldıkları biletler geçerlidir. Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık’ına kadar ücretsiz değişiklik hakları var. Ücretsiz olarak tüm dünyada olduğu gibi biz de biletleri değiştireceğiz. Yolcularımız yeni tarihi belirleyip uçabilir.



Sefer sayılarında doğal olarak bir miktar azalma meydana gelecek. Kademeli olarak uçuşları açacağız. Örneğin her şey iyi gittiği takdirde uçuşlara başladığımızı düşünelim belli hatlarda uçuşlara başlayacağız. Örneğin; İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul Antalya gibi büyükşehirlerimize uçuşlarımızı açacağız.



Buna uygun bir plan yaptık. Türkiye’de yaklaşık 12 ila 14 destinasyonda açılışla birlikte o hafta uçmaya başlayabilmeyi uygun görüyoruz.