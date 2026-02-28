Son dakika... THY ve Ajet Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapılacak seferlerini iptal etti

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Orta Doğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

AJET, 5 ÜLKEYE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.