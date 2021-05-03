Son dakika... Test sayısı tartışması! Sağlık Bakanı Koca: Asılsız ve iyi niyetli değil

Bakan Koca, koronavirüs salgını ve tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:

Ülke genelinde sıkılaştırılmış önlemler devam ediyor. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek için geçen gün Antalya’daydık bugün de Edirne’deyiz. Edirne’deki durumu destek talep edilen hususları değerlendirme fırsatı olduk. Yerel yöneticilerle beraber Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz.

ASILSIZ VE İYİ NİYETLİ OLMAYAN YAKLAŞIMLAR

Ülkemizde son zamanlardaki vaka sayısı artışı dolayısı ile kapanma dönemine girdik. Tam kapanma ile hızlı düşüşü sağlayacağımızı düşünüyorum. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır.

HASTANEYE MÜRACAAT EDENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

Kısıtlamalar ile temasın azaldığı görüyoruz. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda...

Düşüş hızını artırmak için tam kapanma zaruret haline geldi. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı bir bayram yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Hedefimiz hasta yükünü azaltmak.

Edirne’de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne’de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.

Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim.

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