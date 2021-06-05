MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Teröre bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler
GeriGündem Son dakika... Teröre bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Teröre bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Teröre bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi